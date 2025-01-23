موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول في محافظة أسوان

طلاب وجامعات
موعد نتيجة الشهادة
موعد نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان

مديرية التربية والتعليم في محافظة أسوان للإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2025. وأكدت الجهات المسؤولة أن عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات تسير وفق الجدول المحدد، ومن المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة وإعلانها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأهالي يترقبون النتيجة بشغف


حالة من الترقب يعيشها أهالي وطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة أسوان، حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر ظهور النتيجة التي تمثل محطة مهمة في مسيرة الطلاب التعليمية. ويأمل أولياء الأمور في أن تحقق أبناؤهم النتائج المرجوة التي تعكس جهودهم خلال الفصل الدراسي الأول.

إتاحة النتيجة عبر المواقع والصفحات الرسمية


ستتوفر نتيجة الشهادة الإعدادية عبر المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى الصفحات الرسمية لديوان محافظة أسوان على موقع "فيس بوك". وناشدت مديرية التعليم جميع الطلاب وأولياء الأمور بالاعتماد فقط على هذه المصادر الرسمية للحصول على النتائج.

تحذير من الشائعات والمصادر غير الموثوقة


حذرت الجهات المعنية من التعامل مع أي مصادر غير رسمية تدّعي معرفتها بنتائج الشهادة الإعدادية قبل الإعلان عنها. وأكدت ضرورة تحري الدقة والاعتماد فقط على القنوات الرسمية لضمان صحة المعلومات وتجنب الشائعات التي قد تثير القلق.

تعزيز الشفافية والثقة في النظام التعليمي


تواصل مديرية التربية والتعليم في أسوان جهودها لضمان تحقيق العدالة والشفافية في إعلان النتائج. وأوضحت أن جميع خطوات التصحيح والمراجعة تخضع لإشراف دقيق لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل. تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الثقة بين الطلاب والنظام التعليمي في المحافظة.

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