موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025الترم الأول محافظة دمياط Damietta result..موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول.

تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة دمياط وجميع المحافظات المصرية وكيفية الاستعلام عن النتيجة

يترقب الطلاب وأولياء الأمور في محافظة دمياط وجميع محافظات الجمهورية موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسي الأول، بعد انتهاء الامتحانات رسميًا اليوم وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة ونجاح.

موعد إعلان النتائج الشهادة الاعدادية حسب المحافظات المصرية

أعلنت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات رفع حالة الاستعداد القصوى لبدء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن كل محافظة ستُعلن نتيجتها وفق جدول زمني خاص بها، بناءً على سرعة انتهاء أعمال الكنترول.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

يمكن للطلاب وأولياء أمورهم الاطلاع على النتيجة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم في المحافظة أو من خلال المدرسة. وتتمثل خطوات الاستعلام فيما يلي:

1. الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

2. اختيار قسم نتائج الامتحانات.

3. إدخال رقم الجلوس في الحقل المخصص.

4. الضغط على زر "عرض النتيجة".

الشهادة الاعدادية

الفئات المسموح لها بأداء الامتحانات الشهادة الإعدادية

أوضحت الوزارة الفئات التي يحق لها أداء امتحانات الشهادة الإعدادية، وتشمل:

✓ الطلاب النظاميين المقيدين بمدارس التعليم الأساسي (رسمية وخاصة).

✓ طلاب المنازل والمتقدمين من الخارج. الطلاب الراسبين في السنوات السابقة بشرط تقديم مستندات توضح حالات الرسوب.

✓ الطلاب الناجحين في الصف الثاني الإعدادي في التعليم العام أو الأزهري والراغبين في التحويل إلى نظام المنازل.

تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن التصحيح نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول

شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والسرية خلال أعمال التصحيح ورصد الدرجات، مع منع استخراج النتائج قبل اعتمادها رسميًا من المحافظ.

وأكدت أن فترة الامتحانات تُحتسب ضمن أيام الدراسة الفعلية.

مكافآت لجان الامتحانات من وزارة التربية والتعليم

في خطوة لتحفيز العاملين، أعلنت الوزارة زيادة قيمة مكافأة أعمال الامتحانات من 25 جنيهًا إلى 130 جنيهًا يوميًا، تأكيدًا على أهمية الالتزام بمعايير الجودة في العملية الامتحانية.