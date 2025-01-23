محافظ الدقهلية يعقد لقاءا تمهيديا لاطلاق الملتقى التوظيفي: - التأكيد على وجود فرص عمل حقيقية تستوعب الراغبين

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محافظ الدقهلية خلال الاجتماع


عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اجتماعا تمهيديا بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والمستشار أحمد رجائي وكيل وزارة العمل بالدقهلية، لاستعراض ومناقشة التصور العام للملتقى التوظيفي الذي سينطلق خلال احتفالات الدقهلية بالعيد القومي فبراير المقبل.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة الإعلان عن وجود فرص عمل حقيقية تلبي احتياجات السوق وتستوعب الراغبين والجادين في البحث عن عمل، وشدد على أن يشمل الإعلان الفرص المتاحة للعمل وتحديد الوظائف والأعمال المطلوبة من خلال المنصة الإلكترونية لمديرية العمل لتوفير الوقت والجهد على المواطنين وتسهيل تلقي الخدمة، وأشار إلى اتاحة إرسال المتقدم صورة شخصية حديثة، وأن يتم الإعلان عن الراتب المقترح، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية.

وقال محافظ الدقهلية إننا نهدف إلى توفير الخدمة اللازمة لأصحاب المشروعات والمصانع والشركات في البحث عن العناصر المناسبة للوظائف المطلوبة، وكذلك توفير الخدمة للباحثين عن فرصة عمل بالاعلان الواضح والمحدد للوظائف المطلوبة، كما أكد على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة بسوق العمل، بما يوفر فرص عمل جديدة جادة لهم، ويوفر العمالة اللازمة والمناسبة لأصحاب المشروعات والشركات من مختلف التخصصات والمؤهلات والمهن.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الملتقى التوظيفي يأتي بالتنسيق والتعاون مع الأستاذ محمد جبران وزير العمل، وسينطلق الملتقى خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير المقبل بالصالة المغطاة باستاد المنصورة لاتاحة وتوفير فرص عمل لأبناء الدقهلية، وذلك بمشاركة 122 شركة من شركات القطاع الخاص، لعرض الفرص المتاحة لديها للخريجين والشباب بما يقدر ب 3256 فرصة عمل تناسب مختلف الفئات، من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهلات.

وتابع محافظ الدقهلية عرضا "بريزنتيشن" لآليات عمل المنصة الإلكترونية، قدمه المهندس شريف عنتر مدير شركة GT4 للبرمجيات الشركة القائمة على عمل المنصة الإلكترونية الخاصة بالملتقى، بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، والدكتور محمد مروان الراعي الرسمي لملتقى التوظيف وممثل شركة IX للبرمجيات، والمهندس أحمد راس مدير شركة جنرال ايفنت المنظمة للمؤتمرات، والعميد رامي ابراهيم رئيس قطاع التطوير بشركة فالكون للأمن والحراسات الخاصة، واستمع المحافظ إلى عدد من أصحاب الشركات المشاركة في الملتقى.

من جهته أوضح مدير مديرية العمل بالدقهلية أن من بين الوظائف المتاحة بالملتقى من خلال الشركات المشاركة تشمل، محاسبين، مهندسين، باحثين، أطباء بيطريين، مترجمين، مراقبي جودة، كميائيين، اداريين، أخصائيين تمويل، وجودة وسلامة وصحة مهنية، ومشتريات، وفنيين تبريد، وتشغيل، وتعبئة وتغليف، ولزق، ومعامل، وصيانة، وميكانيكا، وخراطة، وعمال مخازن، ونظافة، وزراعة، ومندوبي مبيعات، ومندوبي دعاية، بائعين، مدربي ومنقذي سباحة، سكرتارية، مساعدي لحام، سائقين درجة أولى وثالثة وكلارك.

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