ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم

اختُتمت، اليوم الخميس، امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، وسط أجواء من الانضباط والتنظيم المثالي الذي أثنى عليه الجميع.

رسالة شكر وتقدير للقيادات

وجه الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، رسالة شكر وتقدير إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على توجيهاته السديدة التي أسهمت في تحقيق انضباط كامل داخل لجان الامتحانات.

كما أشاد بدور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لدعمه المستمر ومتابعته الدقيقة للعملية الامتحانية، فضلًا عن شكره للواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، على تأمين مراكز توزيع الأسئلة واللجان بشكل كامل.

تكريم رؤساء اللجان

وفي احتفالية حضرها قيادات مديرية التعليم بالفيوم، كُرِّم 70 رئيس لجنة من رؤساء لجان الشهادة الإعدادية الذين أظهروا التزامًا مميزًا خلال الامتحانات. وقد أُقيم التكريم بحضور الأستاذة ريحاب عريق، وكيل المديرية، والأستاذ محمد فتحي، مدير عام إدارة التعليم العام، وعدد من القيادات التعليمية.

جهود مميزة من فريق العمل

أثنى وكيل الوزارة على فريق العمل بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، إضافة إلى فريق المطبعة السرية، المراقبين، الملاحظين، الإداريين، وعمال المدارس. وأشاد بمجهوداتهم في ضمان سير الامتحانات بشكل سلس وآمن، وتحقيق بيئة امتحانية نموذجية خالية من أي تجاوزات أو مخالفات.

رسالة طمأنينة وشكر لأولياء الأمور

وأكد وكيل الوزارة أن تكاتف الجميع ساعد في توفير مناخ ملائم للطلاب، وهو ما انعكس في رسائل الشكر التي تلقّتها المديرية من أولياء الأمور الذين عبّروا عن رضاهم عن الانضباط والتنظيم داخل اللجان.

التأكيد على الالتزام بالمهنية

اختتم الدكتور خالد قبيصي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على الانضباط والالتزام في جميع مراحل العملية التعليمية، موجّهًا شكره لكل من ساهم في نجاح الامتحانات هذا العام.

ختام يليق بالمجهودات المبذولة

يُذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالفيوم أسدل ستارها اليوم، وسط أجواء من النجاح والتميز، مما يعكس الجهود المبذولة من الجميع لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب.