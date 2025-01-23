عاجل | ملخص أداء البورصة المصرية اليوم الخميس 23 يناير 2025

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تباينًا في ختام تعاملات جلسة اليوم، آخر جلسات الأسبوع، حيث:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.06% ليصل إلى 29،996 نقطة.

ارتفع مؤشر EGX30 TR للشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% ليغلق عند 3،182 نقطة.

تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 0.11% ليسجل 11،666 نقطة.

انخفض مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.10% ليصل إلى 8،524 نقطة.


 

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

القاهرة للأدوية: ارتفع بنسبة 14.2% ليغلق عند 109.67 جنيه.

سبيد ميديكال: سجل ارتفاعًا بنسبة 12.3% ليصل إلى 0.427 جنيه.

لوتس للتنمية: صعد بنسبة 8% ليغلق عند 0.661 جنيه.

تعليم لخدمات الإدارة: ارتفع بنسبة 7.91% ليغلق عند 11.32 جنيه.

الدولية للأسمدة: زاد بنسبة 8.89% ليغلق عند 12.25 جنيه.


 

الأسهم الأكثر انخفاضًا

مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة: تراجع بنسبة 6.05% ليصل إلى 71.96 جنيه.

رواد السياحة: انخفض بنسبة 4.99% ليغلق عند 27.62 جنيه.

راكتا: سجل تراجعًا بنسبة 4.69% ليغلق عند 25.61 جنيه.

النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية: هبط بنسبة 4.33% ليصل إلى 29.17 جنيه.

ثمار لتداول الأوراق المالية: انخفض بنسبة 3.74% ليغلق عند 4.37 جنيه.


 

مؤشرات التداول

رأس المال السوقي: سجل 2.243 تريليون جنيه.

إجمالي قيمة التداول: بلغت 7 مليارات جنيه، بتنفيذ 105 آلاف عملية.

حجم التداول: وصل إلى 2.3 مليار ورقة مالية.


 

اتجاهات المستثمرين

• اتجه المستثمرون المصريون والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 1.026 مليار جنيه و1.64 مليار جنيه على التوالي.

• توجه المستثمرون العرب إلى الشراء بصافي قيمة 620 مليون جنيه.

 

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