وسام أبو علي خارج مواجهة الأهلي وبيراميدز

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، خدمات الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق، في مواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل.

وواصل وسام أبو علي، خوض تدريبات تأهيلية في الجيم في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية التي أبعدته عن مباراة فاركو أمس، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتقرر غياب اللاعب عن مباراة بيراميدز الأحد المقبل في الدوري المصري، لعدم التعافي من إصابته حتى الآن، على أن يواصل خوض التدريبات التأهيلية.

من ناحية أخرى، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين من أجل تصحيح أخطاء مباراة فاركو التي أقيمت أمس وانتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما، وذلك استعدادًا لمواجهة بيراميدز الأحد المقبل

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم دون راحة بعد التعادل مع فاركو أمس بهدف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الجيش بمدينة برج العرب.

