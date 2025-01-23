سيدي براني بمطروح تنظم قافلة خيرية وتنموية بالمدينة

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رئيس جهاز تعمير الساحل
رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي ورئيس جمعية أصول

نفذت مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة مطروح بالتعاون مع جمعية أصول اليوم الخميس قافلة تنموية خيرية لقرية الرابية بمدينة سيدي براني تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وفي ضوء الإسهام المجتمعي في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولي بالرعاية لمدينة براني.
 

حيث إستقبل اللواء ياسر عامر الدكتورة رانيا رضوان رئيس مجلس إدارة جمعية أصول الخيرية وأعضاء مجلس الإدارة ونقل رسالة شكر من السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطرح لما تقوم به الجمعية من جهود ملموسه في تخفيف العبء عن المواطن.
وأعلنت رئيس مجلس إدارة الجمعية عن تقديم المساعدات علي المستحقين من الأسر الاولي بالرعاية بمدينة براني ضمن أهداف الجمعية في تطوير القرى على حدود مصر، وذلك من خلال توزيع عدد 100 شنطة مواد غذائيه وعدد 100 بطانيه  كما أعلنت عند تقديم عدد 40 مشروع تربيه ماعز  للأسر المستحقة.
وعدد 5 أسقف للبيوت.

كما تم توزيع علب حلوي للأطفال وأعربت الجمعية  عن خالص تقديرها للمجهود المبذول من قبل رئاسة مركز ومدينة براني والمجتمع المدني في تسهيل الأعمال وإزالة المعوقات 
 

وأشار رئيس المركز  أن عملية توزيع محتويات القافلة تتم وفق مناديب المناطق المستهدفة وقوائم المستحقين   لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
 

وتحدث كبير مشايخ قرية الرابية الشرقية الشيخ طرمان شوال معربا عن شكره لجمعية أصول كما نقل بعض مطالب الأهالي منها توسيع طريق الأسفلت وتقوية شبكة المحمول وايضا حفر مزيد من الآبار.،مثمنا جهودها ومشاركتها المجتمعية لتوفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين المستحقين خاصة الاولي بالرعاية والحرص على وصولها إلى أقصى المناطق.

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