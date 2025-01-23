وزارة الأوقاف تعلن تعزيز التعاون بين مصر وكازاخستان في المجالات التعليمية والثقافية

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رئيس الجامعة المصرية
رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية،سفير كازخستان لدى مصر

أكد الدكتور أحمد حسين محمد إبراهيم، رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» خلال استقباله السفير فوق العادة - المفوض لجمهورية كازاخستان لدى جمهورية مصر العربية، السيد عسكر جينيسولي، حرص الجامعة على تعزيز التعاون بين البلدين. عقد اللقاء بمقر الجامعة في إطار دعم العلاقات الثنائية.

ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في المجالات التعليمية والعلمية والثقافية، بما يسهم في تعميق الروابط التاريخية بين مصر وكازاخستان. وأشاد سعادة السفير بالدور الرائد للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك»، التي تعد أول جامعة مصرية في كازاخستان، ودورها في نشر الفكر الإسلامي الوسطي وتعزيز التعليم المعتدل.

جاء ذلك بحضور كلًا من الدكتور إرشاد أغابي أونغاروف، نائب رئيس الجامعة، الذي شدد على أهمية الدور الذي تقوم به الجامعة في تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين الدولتين.

اختتم اللقاء بتبادل التهاني والدعوات بالتوفيق والنجاح في دعم التعاون الثنائي بين مصر وكازاخستان، في ظل العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين.

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