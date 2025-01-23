الجزائر: ضبط أكثر من قنطار كوكايين وتفكيك شبكة تهريب دولية





أعلنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بمدينة وهران (غرب الجزائر) الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة.

كما أوضح المصدر نفسه أن الشبكة الإجرامية مكونة من 18 شخصا بينهم 3 نساء، كانوا ينشطون في الاتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة، حيث صادرت السلطات قنطارا و30،5 كغ من الكوكايين.

كما أشارت الجهة المختصة إلى أن العملية النوعية التي نفذت على مرحلتين متصلتين، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، ساعدت محققي الجهات الأمنية بإفشال المخطط الإجرامي لهذه الشبكة الممتد جذورها إلى المغرب، حيث تم تحديد هوية وتوقيف 13 شخصا مشتبها فيهم في المرحلة الأولى، وضبط 20 كغ و608 غ من الكوكايين داخل سيارة وفي مسكن أحد المشتبه فيهم.

وكتب موقع "النهار" الجزائري، نقلا عن مصادر، "أنه تم الكشف محاولة تمرير وإغراق ولايات أخرى بهذه السموم، حيث تم ضبط شحنة ثانية من الكوكايين وزنها 109كغ و896غ، مع توقيف 5 عناصر مشتبه فيهم آخرين من ذات الشبكة الإجرامية.

كما أسفرت العملية عن ضبطـ مبلغ مالي قدر بنحو 160 ألف دولار من العائدات الإجرامية و16 مركبة من مختلف الماركات.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية بمدينة وهران