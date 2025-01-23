مفتي الجمهورية يستقبل وزير الثقافة في جناح دار الإفتاء..خلال افتتاح معرض للكتاب

أخبار مصر
وزير الثقافة ومفتي
وزير الثقافة ومفتي الجمهورية

افتتح الأستاذ الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة اليوم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين،المقام  من يوم 23 يناير وحتى الـ 5 من فبراير، المقام بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس، وقد شارك مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد،  صباحَ اليوم في الافتتاح بصحبة وزير الثقافة.


واستقبل مفتي الجمهورية  الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، في جناح دار الإفتاء بالمعرض؛ حيث استعرض  جناحَ دار الإفتاء بالمعرض، حيث تشارك دار الإفتاء هذا العام بقوَّة من خلال عدد كبير من الإصدارات، بالإضافة إلى قاعة الندوات التي ستشهد هذا العام عددًا كبيرًا من الندوات واللقاءات المهمة والمتنوعة يشارك فيها عدد من العلماء والمتخصصين وأعلام الفكر والثقافة.


كما استعرض مفتي الجمهورية سيرةَ الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق وهو شخصية دار الإفتاء في المعرض لهذا العام، وذلك من خلال الفيلم الذي أعدَّتْه دار الإفتاء عن سيرته ومؤلفاته وجوانب من حياته. 


جاء ذلك بحضور كلًا من: وزير الأوقاف  الدكتور أسامة السيد الأزهري-، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور عبد الله الحراصي وزير الإعلام بسلطنة عُمان، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب.

رئيس الهيئة العامة جناح دار الإفتاء الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة الهيئة العامة المصرية للكتاب مفتي الجمهورية

مواد متعلقة

وكيل الأزهر يستقبل شخصيات رفيعة بجناح الأزهر في معرض الكتاب

وكيل الأزهر يفتتح جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته «56»

الأوقاف تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الإمام الحسين

الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية: برامج علمية ومحاضرات دينية للرد على "شبهات المتطرفين"

وزير الأوقاف يزور مستشفى الناس بالقاهرة

الشيخ محمد بخيت المطيعي شخصية العام لإصدارات دار الإفتاء بمعرض الكتاب 2025

وزير الأوقاف يطلق مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقياتها المؤصلة شرعيًّا

بتوجيهات شيخ الأزهر تسيير 200 شاحنة عملاقة تحمل آلاف الأطنان لأهلنا بغزة

Elfagr.org

الأكثر قراءة

خالد الغندور يكشف تفاصيل انتقال مصطفى العش إلى الأهلي

مدرب مودرن سبورت: نجحنا في استغلال الفرص أمام الزمالك.. فرانك دوما مدربًا كبيرًا.. ولا يوجد فروقات بين لاعبي الدوري

دبلوماسي سابق يكشف تفاصيل رفع العلاقات الإستراتيجية بين مصر والصومال إلى الشراكة

وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات الموقف التنفيذي للمجمع الصناعي الجديد بشركة "مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا" بكفر الدوار

عاجل.. أول قرار من جروس بعد هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت

تصريح عاجل من الأمم المتحدة بشأن مستشفى جنين الحكومي

"تفاعل مع شعبك".. وزير الخارجية الأسبق يُقدم نصيحة مهمة لـ "أحمد الشرع"(فيديو)

إعلام إسرائيلي: الجيش لن ينسحب من كامل الأراضي اللبنانية حتى يوم الأحد