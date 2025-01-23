مفتي الجمهورية يستقبل وزير الثقافة في جناح دار الإفتاء..خلال افتتاح معرض للكتاب

افتتح الأستاذ الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة اليوم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين،المقام من يوم 23 يناير وحتى الـ 5 من فبراير، المقام بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس، وقد شارك مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد، صباحَ اليوم في الافتتاح بصحبة وزير الثقافة.



واستقبل مفتي الجمهورية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، في جناح دار الإفتاء بالمعرض؛ حيث استعرض جناحَ دار الإفتاء بالمعرض، حيث تشارك دار الإفتاء هذا العام بقوَّة من خلال عدد كبير من الإصدارات، بالإضافة إلى قاعة الندوات التي ستشهد هذا العام عددًا كبيرًا من الندوات واللقاءات المهمة والمتنوعة يشارك فيها عدد من العلماء والمتخصصين وأعلام الفكر والثقافة.



كما استعرض مفتي الجمهورية سيرةَ الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق وهو شخصية دار الإفتاء في المعرض لهذا العام، وذلك من خلال الفيلم الذي أعدَّتْه دار الإفتاء عن سيرته ومؤلفاته وجوانب من حياته.



جاء ذلك بحضور كلًا من: وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري-، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، والدكتور عبد الله الحراصي وزير الإعلام بسلطنة عُمان، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب.