يوفنتوس بصدد الإعلان عن التعاقد مع نجم تشيلسي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أنهى نادي يوفنتوس الإيطالي اتفاقه مع تشيلسي الإنجليزي على التعاقد مع الظهير البرتغالي ريناتو فيجا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

يوفنتوس ينهي اتفاقه مع تشيلسي على ضم ريناتو فيجا

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية اليوم الخميس، فإن يوفنتوس وتشيلسي توصلا لاتفاق على انتقال ريناتو فيجا إلى صفوف اليوفي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأكدت التقارير، أن الظهير البرتغالي سيصل إلى إيطاليا خلال الساعات القادمة، من أجل الخضوع للكشف الطبي قبل توقيع عقود انضمامه لليوفي.

وانضم ريناتو فيجا إلى صفوف البلوز في الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من بازل السويسري بمقابل 12 مليون يورو.

وشارك الظهير البرتعالي البالغ من العمر 21 عاما، مع تشيلسي هذا الموسم في 16 مباراة، أحرز خلالهم هدفين وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.

ويحل يوفنتوس ضيفا على نظيره نابولي في مواجهة نارية، يوم السبت القادم، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.
 

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