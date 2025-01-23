بتروجيت يفوز على المصري بهدفين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حقق الفريق الأول لكرة  القدم بنادي بتروجيت الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المصري لـ15 نقطة ليتحتل  المركز الخامس  بينما ارتقي بتروجيت للمركز السابع برصيد 13 نقطة.

خاض المصري البورسعيدي هذه المباراة بتشكيل مكون من محمود حمدي  لحراسة المرمى،  كريم العراقي،  محمد هاشم، خالد صبحي  ، حسن علي لخط الظهر، محمد مخلوف،  خالد الغندور  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو  ، عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

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و ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته  ، أحمد عيد، محمد دبش، عمرو سعداوي، محمود حمادة، أمادو با  ، أحمد القرموطي، سمير فكري، ليستويل أمانكونا.

بينما جاء تشكيل فريق بتروجيت كل من محمد خليفة   لحراسة المرمى،  محمود شديد  ، هادي رياض، أحمد بحبح  ، توفيق محمد  لخط الظهر، حامد حمدان  ،  أحمد رضا  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، شوكودي جبريال، رشاد المتولي  ، مصطفى الجمل  كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد اسلام هاشم.

ضمت قائمة البدلاء محمد فوزي،  اسلام عبد الله، عبد الله محمود، عبد العزيز سيد، محمد عكاشة،  أدهم حامد، اسماعيل بامبا، أحمد فاروق، زياد فرج.
 

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