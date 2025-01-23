محافظ الإسكندرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية ومدير الأمن يضعون أكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء أحمد هشام حسن حسني قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء حسن عطية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بقطاع الأمن بمرغم، وذلك بمناسبة احتفالات العيد ال 73 للشرطة، تخليدًا لتضحياتهم وبطولاتهم في سبيل أمن الوطن.

وقدم الفريق أحمد خالد التهنئة،للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، وجميع رجال الشرطة البواسل وقاداتها بمناسبة الاحتفال بعيدهم.

وأكد محافظ الإسكندرية أن "عيد الشرطة" هو عيد للمصريين جميعًا، مشيرًا إلى الدور العظيم الذي يضطلع به رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

IMG-20250123-WA0200

IMG-20250123-WA0195

Messenger_creation_E6523920-1E96-4355-B2E3-C0CEE1E08DA3