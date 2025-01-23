تشكيل مودرن سبورت أمام الزمالك بالدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك بمسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: محمود جنش
  • خط الدفاع: علي الفيل، محمد دسوقي، عبد الرحمن رشدان، علي فوزي
  • خط الوسط: غنام محمد، علي زعزع، محمد أميسي، محمد هلال
  • هجوم: ارنولد ايبا، أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، عبد الله حافظ، جوناثان نجويم، محمود شعبان، خالد رضا، محمد صبري، ضياء السيد، أحمد كباكا، احمد يوسف

ويستضيف بعد قليل وفي تمام السابعة مساءً فريق مودرن سبورت نظيره فريق نادي الزمالك على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري نايل.
 

تشكيل مودرن سبورت

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