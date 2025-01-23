الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية مطرو Matrouh result2025الترم الأول وجميع المحافظات

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نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية

الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية مطروح Matrouh result 2025 الترم الأول وجميع المحافظات..نتيجة الشهادة الإعدادية 2025: متى تظهر وكيف تستعلم عنها؟.

 

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تعرف على خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات ومحافظة مطروح 

 اختتام الامتحانات وانتظار النتائج أنهى طلاب الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم الخميس.

 شارك أكثر من 211،342 طالبًا وطالبة بمحافظة القاهرة وحدها في الامتحانات التي استمرت أسبوعًا كاملًا في 722 لجنة تعليمية، فيما أدى 117 ألف طالب الامتحانات بمحافظة الإسكندرية، و122،926 طالبًا بالقليوبية، ونحو 126 ألف طالب بمحافظة البحيرة.

 بدأت أعمال تصحيح أوراق الإجابات في معظم المحافظات فور انتهاء الامتحانات، ويتوقع أن تُعلن النتائج في نهاية الأسبوع المقبل لمعظم المحافظات، بينما قد تتأخر نتائج محافظات الصعيد حتى الأسبوع التالي كما جرت العادة. 

نتيجة الشهادة الاعدادية 

موعد إعلان النتائج للشهادة الاعدادية 

 من المتوقع أن تبدأ النتائج بالظهور تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، حيث تعمل مديريات التربية والتعليم على تصحيح أوراق الامتحانات وضبطها بدقة.

 في محافظة الدقهلية، أعلن مسؤولو التعليم بدء تصحيح أوراق اللغة العربية، بينما رُصدت محاولات غش محدودة في الشرقية والمنوفية، حيث تم ضبط طلاب بحوزتهم هواتف محمولة أثناء الامتحانات.

 كيفية الحصول على النتيجة؟ الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة ومطروح وجميع المحافظات 

سيتمكن طلاب الصف الثالث الإعدادي من الاستعلام عن نتائجهم فور صدورها من خلال الروابط الرسمية التي توفرها مديريات التعليم في كل محافظة.

 النتائج ستتضمن المجموع الكلي ودرجات المواد، وستتاح عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لكل محافظة.

 خطوات الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة: 

1. الانتقال إلى موقع بوابة التعليم الأساسي. 

2. اختيار "المرحلة الإعدادية". 

3. تحديد "الصف الثالث الإعدادي". 

4. إدخال رقم الجلوس الخاص بك. 

5. الضغط على أيقونة "عرض النتيجة".

 

 أهمية الروابط الرسمية لمعرفة نتائج الشهادة الاعدادية 

 تُعد الروابط الرسمية المصدر الوحيد الموثوق للحصول على النتائج، سواء كان ذلك عبر بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة أو من خلال ملفات PDF بالاسم ورقم الجلوس التي ستُرفع فور الانتهاء من التصحيح واعتماد النتائج رسميًا.

 ترقبوا إعلان النتائج خلال الأيام القادمة، حيث سيتمكن كل طالب من معرفة نتيجته بسهولة ودقة.

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