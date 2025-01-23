ننشر أسماء ضحايا حادث إنقلاب ميكروباص بصحراوى المنيا

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بوابة الفجر

حصلت "الفجر " على أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، الذي أسفر عن وفاة شخصين فيما ارتفع عدد المصابين إلى 15 آخرين.

وضمت قائمة المتوفين كل من عبد الحميد محمد عبد الرحيم، 73 عام، حامد هاشم عبد الله، 70 عام، مقيمين في محافظة القاهرة، فيما اصيب 15 آخرين وهم: محمود جابر عبد العزيز خلف، 30 عام، قنا، ام كلثوم أبو النجا طه عبد التواب، 65 عام، القاهرة،، محمد خالد محمد، عام، قنا، يونس خالد محمد، 11 عام، قنا، يسرا خالد محمد، 7 اعوام، قنا،  أسماء خالد محمد، 33 عام،  قنا زياد هاشم عبد الموريد، 18 سنة، قنا.

كما اصيب كل من محمود أبو النجاح عبد الراضي، 66 عام، قنا، نادية جابر علي أحمد، 60 عام،  القاهرة،  محمود سعد أحمد، 16 عام، القاهرة، حسن محمود هاشم، 58عام،   القاهرة،  كريمة أحمد هاشم، 48 عام، القاهرة، نورا أنور هاشم، 35 عام،  القاهرة، جنى أحمد محمود، 12 عام،  القاهرة، جودي أحمد محمود، 8 اعوام، القاهرة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالمنيا وايدع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


وكانت  الأجهزة الأمنية، قد تلقت  إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا امام مدخل قرية بني حسن الشروق التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخصين وإصابة 13 آخرين قبل أن يرتفع العدد إلى 15 مصابا،تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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