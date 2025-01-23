تباين مؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسات الأسبوع.. و"الرئيسي" يلامس 30 ألف نقطة
اختتمت البورصة المصرية تعاملاتها لجلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تباين في أداء المؤشرات حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.06% ليصل إلى 29،996 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX30 TR للشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% ليغلق عند 3،182 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 بنسبة 0.11% ليسجل 11،666 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.10% ليصل إلى 8،524 نقطة.
رأس المال السوقي وحجم التداول
• رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بلغ 2.243 تريليون جنيه بنهاية الجلسة.
• إجمالي قيمة التداول: وصلت إلى 7 مليارات جنيه.
• حجم التداول: بلغ 2.3 مليار ورقة مالية موزعة على 105 آلاف عملية.
اتجاهات المستثمرين
• المستثمرون المصريون والعرب: توجهوا نحو البيع بصافي قيمة 1.026 مليار جنيه و620 مليون جنيه على التوالي.
• المستثمرون الأجانب: اتجهوا للشراء بصافي قيمة 1.64 مليار جنيه.
الأسهم الأكثر ارتفاعًا
1. القاهرة للأدوية: ارتفع بنسبة 14.2% ليغلق عند 109 جنيهات.
2. سبيد ميديكال: زاد بنسبة 12.3% ليصل إلى 0.42 جنيه.
3. لوتس للتنمية: صعد بنسبة 8% ليغلق عند 0.66 جنيه.
4. تعليم لخدمات الإدارة: ارتفع بنسبة 7.91% ليغلق عند 11.32 جنيه.
5. الدولية للأسمدة: حقق ارتفاعًا بنسبة 8.89% ليصل إلى 12.25 جنيه.
الأسهم الأكثر انخفاضًا
1. مطاحن ومخابز جنوب القاهرة: تراجع بنسبة 6% ليغلق عند 71.9 جنيه.
2. رواد السياحة: انخفض بنسبة 4.99% ليغلق عند 27.6 جنيه.
3. راكتا: تراجع بنسبة 4.69% ليصل إلى 25.6 جنيه.
4. النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية: هبط بنسبة 4.33% ليغلق عند 29.1 جنيه.
5. ثمار لتداول الأوراق المالية: سجل انخفاضًا بنسبة 3.74% ليصل إلى 4.3 جنيه.