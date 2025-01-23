تباين مؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسات الأسبوع.. و"الرئيسي" يلامس 30 ألف نقطة

الاقتصاد
بوابة الفجر

اختتمت البورصة المصرية تعاملاتها لجلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تباين في أداء المؤشرات حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.06% ليصل إلى 29،996 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30 TR للشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% ليغلق عند 3،182 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 بنسبة 0.11% ليسجل 11،666 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.10% ليصل إلى 8،524 نقطة.


 

رأس المال السوقي وحجم التداول

 

• رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بلغ 2.243 تريليون جنيه بنهاية الجلسة.

• إجمالي قيمة التداول: وصلت إلى 7 مليارات جنيه.

• حجم التداول: بلغ 2.3 مليار ورقة مالية موزعة على 105 آلاف عملية.


 

اتجاهات المستثمرين

• المستثمرون المصريون والعرب: توجهوا نحو البيع بصافي قيمة 1.026 مليار جنيه و620 مليون جنيه على التوالي.

• المستثمرون الأجانب: اتجهوا للشراء بصافي قيمة 1.64 مليار جنيه.


 

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

1. القاهرة للأدوية: ارتفع بنسبة 14.2% ليغلق عند 109 جنيهات.

2. سبيد ميديكال: زاد بنسبة 12.3% ليصل إلى 0.42 جنيه.

3. لوتس للتنمية: صعد بنسبة 8% ليغلق عند 0.66 جنيه.

4. تعليم لخدمات الإدارة: ارتفع بنسبة 7.91% ليغلق عند 11.32 جنيه.

5. الدولية للأسمدة: حقق ارتفاعًا بنسبة 8.89% ليصل إلى 12.25 جنيه.


 

الأسهم الأكثر انخفاضًا

1. مطاحن ومخابز جنوب القاهرة: تراجع بنسبة 6% ليغلق عند 71.9 جنيه.

2. رواد السياحة: انخفض بنسبة 4.99% ليغلق عند 27.6 جنيه.

3. راكتا: تراجع بنسبة 4.69% ليصل إلى 25.6 جنيه.

4. النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية: هبط بنسبة 4.33% ليغلق عند 29.1 جنيه.

5. ثمار لتداول الأوراق المالية: سجل انخفاضًا بنسبة 3.74% ليصل إلى 4.3 جنيه.

20 مليون جنيه اداء المؤشرات اخر جلسات الأسبوع الاسلامي الأسهم الأكثر ارتفاع ا البورصة المصري البورصة المصرية الحاصلات الزراعية المؤشر الرئيسي السياحة الصغيرة والمتوسطة تصنيع الحاصلات الزراعية تباين مؤشرات البورصة بورصة المصرية النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية

مواد متعلقة

للمرة التاسعة على التوالي.. افتتاح أسواق اليوم الواحد بمحافظة الشرقية

افتتاح المعرض الدائم بميدان الساعة بمدينة قنا لبيع السلع بأسعار مخفضة

عاجل | وزير المالية: مصر تعتمد على اقتصاد متنوع.. وتنفيذ صفقات كبرى الفترة المقبلة

للمرة السابعة على التوالي.. افتتاح سوق اليوم الواحد بالشرقية وإقبال كبير من المواطنين

عاجل | ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

للمرة الخامسة على التوالي.. افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة دهب بجنوب سيناء

معرض “صنع في سوهاج” يشهد إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا في يومه الثالث

افتتاح سوق اليوم الواحد في بازار القاهرة لتوفير السلع بأسعار مخفضة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

خالد الغندور يكشف تفاصيل انتقال مصطفى العش إلى الأهلي

عاجل.. أول قرار من جروس بعد هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت

مدرب مودرن سبورت: نجحنا في استغلال الفرص أمام الزمالك.. فرانك دوما مدربًا كبيرًا.. ولا يوجد فروقات بين لاعبي الدوري

دبلوماسي سابق يكشف تفاصيل رفع العلاقات الإستراتيجية بين مصر والصومال إلى الشراكة

وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات الموقف التنفيذي للمجمع الصناعي الجديد بشركة "مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا" بكفر الدوار

"تفاعل مع شعبك".. وزير الخارجية الأسبق يُقدم نصيحة مهمة لـ "أحمد الشرع"(فيديو)

تصريح عاجل من الأمم المتحدة بشأن مستشفى جنين الحكومي

إعلام إسرائيلي: الجيش لن ينسحب من كامل الأراضي اللبنانية حتى يوم الأحد