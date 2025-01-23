عاش شهم ومات شهيد..مصرع طالب حاول انقاذ فتاة من الغرق بنهر النيل بسوهاج

لقى شاب مصرعه فى العقد الثانى من العمر يبلغ 21 عاما، ادعاء غرق، نتيجه سقوطه من أعلى كوبري بنهر النيل بسوهاج، لإنقاذ فتاه من الانتحار، وتم إنقاذ الفتاه ولم يتمكنو من إنقاذه.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم اخميم، بورود بلاغ من الأهالى بوجود حالتين غرق بنهر النيل إسفل كوبرى اخميم.

وبالانتقال والفحص تبين، أن يوجد حالتين غرق، وتم الدفع بوحدة الإنقاذ النهرى، وتم بإنقاذ الفتاة واستخراج المدعو" محمود.ا" 21 طالب ومقيم دائرة مركز اخميم، متوفى وتم نقله إلى المستشفى،

وبسؤال شهود العيان، أفادوا، بما سبق ونفو الشبهة الجنائية، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.