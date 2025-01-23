محافظ الدقهلية يشهد توزيع مكنسيات يدوية وحاويات لجمع القمامة على مدينة المنصورة وأجا وتمي الامديد

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جانب من تسليم معدات
جانب من تسليم معدات النظافة


شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم توزيع مكنسيات يدوية على أحياء مدينة المنصورة، وتوزيع 84 حاوية معدنية لجمع القمامة، 34بحي جنوب، 40 بمركز أجا، 10 بمركز تمي الامديد، وأكد أننا لا ندخر جهدا في سبيل استمرارية دعم ورفع كفاءة منظومة النظافة على مستوى المحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن هذه المكنسيات وحاويات جمع القمامة تأتي في إطار خطة المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، والحفاظ على مكتسبات تطوير منظومة النظافة التي حققناها على مدار الفترة الماضية، وتأتي كمرحلة أولى تجريبية يتم تطبيقها في المدينة لتنتقل إلى جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأشار محافظ الدقهلية أن هذه المعدات تأتي في إطار المشاركة المجتمعية والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بما يحقق التنمية البيئية المستدامة والمشاركة كذلك في مختلف المجالات لتوفير خدمات متنوعة للمواطنين.

من جهته أوضح الأستاذ محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أن المكنسيات تعمل بشكل آلي ويستخدمها العمال لكنس ورفع الأتربة من الشوارع والميادين والأرصفة بما يوفر الجهد ويعظم الاستفادة بكنس مساحات واسعة بأقل مجهود وكفاءة عالية، وتم توزيعها بالمدينة لتقوم بأعمال الكنس بشارع الكورنيش والمشاية.

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