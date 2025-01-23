وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في أسوان

ترأس الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات رقم (759) في مدينة أسوان، بحضور اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسفيرة نبيلة مكرم عبيد، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

في بداية الزيارة، تفقد وزير التعليم العالي ومحافظ أسوان معرض الفنون التشكيلية الذي نظمته كلية التربية النوعية بجامعة أسوان. المعرض الذي ضم 57 عملًا فنيًا، استوحى من التراث النوبى والطبيعة الأسوانية، في إطار دعم المواهب الطلابية وتشجيعها على إبراز إبداعاتها.

وفي كلمته خلال الاجتماع، رحب اللواء إسماعيل كمال بانعقاد هذا الاجتماع في أسوان، مؤكدًا على أن المدينة تحتفل هذا الشهر بالعديد من الفعاليات والمناسبات الوطنية الهامة، من بينها العيد القومي للمحافظة. وأضاف أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات يأتي في وقت حيوي، حيث يشهد تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات بفضل جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من جامعة أسوان، مؤكدًا على دورها الفعال كمؤسسة تعليمية وبحثية تساهم في دفع عجلة التنمية. وأشار إلى أن الجامعة تعمل على تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة، مما يعكس جهودها المستمرة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وتواصل جامعة أسوان تحقيق تقدم ملحوظ في جميع المجالات العلمية والتكنولوجية، في إطار توجهات الدولة نحو تطوير التعليم العالي والبحث العلمي ليكونا ركي