اللواء خالد شعيب يضع الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمطروح

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اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

وضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يرافقه اللواء حاتم حداد مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح واللواء حاتم زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية اكليل الزهور على النصب التذكاري للجندى المجهول  بقوات الأمن وقراءة الفاتحة على شهداء الشرطة،وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام وقيادات الشرطة بمطروح والمنطقة الغربية العسكرية 
ووجه محافظ مطروح التهنئة نيابة عن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للواء حاتم حداد مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح ولجميع قيادات وضباط وصف وجنود  الشرطة بمطروح،بمناسبة عيد الشرطة والذكرى 73لصمود رجال الشرطة أمام قوات الاحتلال الإنجليزي في الإسماعيلية عام 1952
مؤكدًا على دور رجال الشرطة البواسل في حماية الأمن الداخلي وتحقيق مزيد من الأمن والإستقرار بما انعكس على جهود التنمية،ودورهم الفاعل في حفظ الأرواح والممتلكات،وما يقدمه أبطال الشرطة كمصدر عزة وفخر  من بطولات وتضحيات في سجل التاريخ  جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة من أجل حماية مصر وشعبها العظيم 
وفي نهاية الإحتفال تم تبادل الدروع كما أهدى رجال الشرطة الورد  في شوارع المدينة على المواطنين وقائدى السيارات  احتفالا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب المصريين جميعًا.

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