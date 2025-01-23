سكرتير عام مساعد أسوان يتابع التدريب العملى المشترك صقر ( 145 ) لمجابهة الأزمات والكوارث

محافظات
السكرتير العام المساعدباسوان
السكرتير العام المساعدباسوان والإستعدادات التدريب العملي

تواصل الأجهزة المعنية بالمحافظة إستعداداتها لتنفيذ التدريب العملى المشترك صقر ( 145 ) لمجابهة الأزمات والكوارث والمقرر له فى الفترة من 11 إلى 13 فبراير المقبل

 

 حيث كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد بمتابعة الموقف التنظيمى لإقامة معسكر الإيواء بمدينة أسوان الجديدة، بخلاف خيام الخدمات التعليمية والصحية والإجتماعية والتموينية والدينية والإسعاف 

 

وذلك فى حضور العقيد عماد يوسف مساعد المستشار العسكرى، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالإضافة إلى مديرى الإدارات والمديريات الخدمية 

 

 وقد أكد محافظ أسوان على أنه يتم بشكل لحظى متابعة كافة الإستعدادات وجاهزية جميع الجهات وتكاتفها للظهور بالشكل المشرف فى العرض النهائى أثناء تنفيذ التدريب العملى 

 

 موضحًا بأن الهدف الأساسى من هذا التدريب هو الإطمئنان على جودة وكفاءة المعدات والكوادر البشرية المدربة للتعامل السريع مع أى تداعيات لهطول الأمطار والسيول وسبل المواجهة والإستفادة من الدروس السابقة، ولا سيما فى ظل المتغيرات المناخية المختلفة الحالية.

الازمات والكوارث الخدمات التعليمية والصحية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تغيرات المناخية مدينة أسوان الجديدة

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في أسوان

وزير التعليم العالي يتفتتح عددًا من المشروعات بجامعة أسوان

انطلاق بوابة رقمية بجامعه اسوان لخدمة الطلاب

زيارة ميدانية للجنة المركزية بأسوان لضبط تطوير الخدمات بالمستشفيات التابعة لفرع الهيئة

ننشر تفاصيل اللقاء الجماهيري لمحافظ أسوان

لهذه الأسباب…محافظ اسوان يلتقي برئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر

محافظ أسوان يطمئن على إنتظام سير إمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

محافظ أسوان يفتتح أول فرع فى الصعيد لأحد أكبر سلاسل الهايبر

الأكثر قراءة

خالد الغندور يكشف تفاصيل انتقال مصطفى العش إلى الأهلي

عاجل.. أول قرار من جروس بعد هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت

مدرب مودرن سبورت: نجحنا في استغلال الفرص أمام الزمالك.. فرانك دوما مدربًا كبيرًا.. ولا يوجد فروقات بين لاعبي الدوري

دبلوماسي سابق يكشف تفاصيل رفع العلاقات الإستراتيجية بين مصر والصومال إلى الشراكة

وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات الموقف التنفيذي للمجمع الصناعي الجديد بشركة "مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا" بكفر الدوار

تصريح عاجل من الأمم المتحدة بشأن مستشفى جنين الحكومي

"تفاعل مع شعبك".. وزير الخارجية الأسبق يُقدم نصيحة مهمة لـ "أحمد الشرع"(فيديو)

إعلام إسرائيلي: الجيش لن ينسحب من كامل الأراضي اللبنانية حتى يوم الأحد