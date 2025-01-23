تفاصيل حبس والدة وشقيقة المتهمة بقتل الطفلة مكة

حوادث
بوابة الفجر

عاقبت محكمة شمال الجيزة، والدة وشقيق المتهمة بقتل الطفلة مكة وتقطيع جثتها في قرية أتريس التابعة لمركز منشأة القناطر بالحبس سنة، على خلفية اتهامهما بالتستر عليها في ارتكاب الجريمة.

ومثَّل المتهمون ( الأم ـ أم هاشم ـ وابنتها "منه " ومن عاونهم في نقل الجثة)، كيفية استدراج الطفلة من أمام منزلها وتنفيذ الجريمة، أمام فريق من البحث الجنائي والنيابة العامة عقب الانتهاء من الاعتراف بارتكاب الواقعة.

وحضر المتهمين في حراسة أمنية مشددة إلى مكان الجريمة بقرية اتريس بمنشأة القناطر، بتواجد كبير لقوات الأمن لحين الانتهاء من تصوير مسرح الجريمة فيما بدأ المتهمين بتمثيل كيفية تنفيذ جريمته، أمام ممثل النيابة العامة، بعد أن جرى إعداد الأداة التي استخدمت في القتل، فيما احتشد عددًا من الأهالي وأسرة الطفلة "مكة" أمام المنزل الذي شهد الجريمة.

وألقى رجال مباحث قسم شرطة منشاة القناطر بالجيزة، القبض على ربة منزل "أم هاشم" وابنائها، لاتهامهم بالتورط في قتل الطفلة "مكة وليد" وتقطيع جثتها لأشلاء والتخلص من جثتها في مياه النيل ووضعها داخل كرتونة، بقرية اتريس شمالي منشأة القناطر.

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