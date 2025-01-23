ترامب: الولايات المتحدة ستكون قريبا أقوى وأغنى

عربي ودولي
بوابة الفجر

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستصبح قريبا "أقوى وأكثر ثراء من أي وقت مضى"، ومن المفترض أن يستفيد العالم بأسره من التغييرات التي تخطط لها الإدارة الجديدة.

وقال ترامب في كلمة ألقاها عبر الفيديو في منتدى "دافوس": "ستصبح بلادنا قريبا أقوى وأغنى وأكثر اتحادا من أي وقت مضى، وسيكون الكوكب بأكمله أكثر سلاما وازدهارا نتيجة لهذا الزخم المذهل".

وأضاف أنه ينوي تحويل البلاد إلى "قوة عظمى" في مجالات التصنيع والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، كما حث الشركات العالمية على نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، واعدا بفرض "بعض من أدنى" الضرائب في العالم.

وقال: "تمتلك الولايات المتحدة أكبر احتياطيات من النفط والغاز على وجه الأرض، وسوف نستخدمها. وهذا لن يؤدي فقط إلى خفض تكلفة كل السلع والخدمات تقريبًا، بل سيجعل بلدنا أيضا قوة عظمى في مجال التصنيع، وعاصمة الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في العالم".

وأعلن الرئيس أيضا عن إطلاق أكبر حملة لإلغاء القيود التنظيمية في تاريخ الولايات المتحدة. وقال إن "القانون الجديد من شأنه أن يزيل عددا كبيرا من الحواجز التي وضعتها الإدارة السابقة، ويعيد آلاف الدولارات إلى الأسر الأمريكية".

ويعد منتدى "دافوس" أحد أهم المنتديات الاقتصادية العالمية الذي يجمع سنويا قادة عالميين وصناع قرار لمناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية.

وتحتضن سويسرا الاجتماع السنوي الـ55 لمنتدى "دافوس" الذي انطلقت فعالياته الأحد وتستمر حتى الجمعة 24 يناير الجاري

احتياطيات الاجتماع السنوي التغييرات الذكاء الاصطناعي
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