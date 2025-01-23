"ترامب" يخاطب السعودية ودول "أوبك" بخفض أسعار النفط

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عزمه مطالبة المملكة العربية السعودية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض أسعار النفط، بهدف تحقيق استقرار اقتصادي عالمي.

جاء تصريح ترمب خلال كلمة متلفزة من واشنطن، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن هذا التحرك قد يسهم في خفض معدلات التضخم، ويمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة. كما ادعى أن الضغط على أسعار النفط قد يدفع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.





وخلال خطابه، خصّ ترمب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالإشارة، معبّرًا عن تطلعاته لزيادة حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة لتصل إلى تريليون دولار، مؤكدًا أهمية الشراكة بين البلدين في تحقيق النمو الاقتصادي.