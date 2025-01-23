فريق يد الزمالك يهزم كاظمة الكويتي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره كاظمة الكويتي بنتيجة 28 - 16  في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الشارقة الدولية الودية.

قدم لاعبو الزمالك، أداءً جيدًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 16 - 8 لصالح أبناء ميت عقبة، وواصل الفريق سيطرته على مجريات الشوط الثاني، لينتهي اللقاء لصالح الكوماندوز بنتيجة 28 - 16

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية بجانب فرق: " الإفريقي التونسي - كاظمة الكويتي - مليحة الإماراتي".

ويخوض الزمالك منافسات البطولة بقائمة تضم كل من:

"أحمد الأحمر - محمود خليل فلفل - يوسف ناجي - بلال أحمد - أحمد حسام - جمال صلاح - عمر الفولي- زياد حشاد - أحمد سامح - عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - شادي خليل - يوسف علي - هشام صلاح - عمر صادق بيبو ".

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، ومحمد عبد السلام ريشة مدربًا عامًا، وماركو ماركيس مدربًا لحارس المرمى، وأشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، ومحمد أشرف أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا، ومحمد سامي إداريًا".

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