"لمدة 12 ساعة" انقطاع المياه عن مدينة صدفا فى أسيوط غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد مساء اليوم الخميس عن بدء أعمال صيانة تطهير بمحطة رفع صرف صحي بصدفا وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة مساء غدا الجمعة الموافق 24 يناير 2025 وحتى الساعة الثامنة صباح بعد غدا السبت الموافق 25 يناير 2025م



وتنوه الشركة أنه سوف يتم قطع المياه عن مدينة صدفا فقط دون القري المجاورة ولمدة 12 ساعة ليلًا للتمكن من إجراء أعمال تطهير وصيانة بعض مكونات المحطة مع العلم بتوفر سيارات المياه النقية كبدائل لتغذية مدينة صدفا خلال فترة الإنقطاع