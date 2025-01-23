"أجواء شتوية وأمطار غزيرة" تعرف على حالة الطقس غدًا الجمعة (التفاصيل)

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حالة الطقس

"أجواء شتوية وأمطار غزيرة" تعرف على حالة الطقس غدًا الجمعة التفاصيل  الكاملة..سماء غائمة وأمطار هادئة: أجواء شتوية تغلف البلاد غدًا في طقس الجمعة الموافق 23 يناير 2025.

 

 

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تعرف على حالة الطقس غدًا الجمعة التفاصيل الكاملة 

تعيش مصر أجواء شتوية متقلبة اليوم، مع تنبؤات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق متفرقة.

 وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمال البلاد، مصحوبة بتساقط أمطار متفاوتة الشدة، الأمر الذي وثقته صور الأقمار الصناعية.

 

 شهدت محافظة القاهرة اليوم أمطار متوسطة تفاصيل 

 شهدت منطقة المطرية بمحافظة القاهرة أمطارًا خفيفة اليوم تلاها هطول مشابه في طلخا بالدقهلية وبعض مناطق سيناء.

 كما  نقلت الهيئة المشاهد التي التقطتها للمواطنين للأمطار عبر منصاتها الرسمية.

 وبحسب الهيئة، امتدت الأمطار لتشمل السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية وصولها إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. 

حالة الطقس 

دفء النهار وبرودة الليل: تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة 

 وسط هذا المشهد الشتوي، أوضحت الأرصاد أن الطقس سيكون معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلًا للدفء شمال الصعيد، ودافئًا في جنوب البلاد.

 أما ليلًا، فيتحول الطقس إلى شديد البرودة، مع وصوله لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

 كما تنشط الرياح أحيانًا على مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد.

 

 تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 

أرقام تسرد الحكاية على مستوى الجمهورية، جاءت درجات الحرارة لتكمل لوحة الطقس الشتوي. 

✓في القاهرة الكبرى، تصل العظمى إلى 20 درجة والصغرى 12.

✓ بينما تسجل مدن القناة 19 للعظمى و11 للصغرى. 

✓أما في جنوب الصعيد، فتتميز الأجواء بالدفء النسبي حيث تبلغ العظمى 24 والصغرى 11 درجة.

 

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأيام المقبلة 

 تظل السماء غائمة تحمل رسائل شتوية إلى سكان البلاد.

 بينما يبقى الحذر مطلوبًا، خاصة مع برودة الليالي الشتوية التي قد تحمل المزيد من المفاجآت خلال الأيام المقبلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس الأيام المقبلة في جميع المحافظات المصرية طقس شديد البرودة وأمطار متفاوتة في شدتها على أغلب المحافظات الساحليه.

بالإضافة إلى تشديد هيئة الأرصاد الجوية على متابعة التحديثات عبر صفحه هيئه الارصاد الجوية الرسمية.

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