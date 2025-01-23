عاجل | سوريا تُجمّد الحسابات المصرفية التابعة لنظام بشار

الاقتصاد
بوابة الفجر

أصدر “مصرف سورية المركزي” قرارًا يقضي بتجميد كافة الحسابات المصرفية المتعلقة بالشركات والأفراد المرتبطين بالنظام السابق، موجهًا البنوك المحلية إلى تزويده بقوائم مفصلة عن هذه الحسابات خلال ثلاثة أيام عمل، وفقًا لتعميم صادر عن البنك.

 

وشمل القرار أيضًا تجميد حسابات مجموعة شركات “القاطرجي” المقرّبة من النظام السابق، إضافة إلى الكيانات المرتبطة بها. وأوضح التعميم أن عمليات السحب والتحويل لهذه الحسابات ستكون مجمدة، باستثناء الحالات التي تحصل على موافقة خاصة من “مصرف سورية المركزي”.

 

تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي

التعميم جاء بتوقيع ميساء صابرين، التي عُيّنت حديثًا كأول امرأة تتولى منصب قيادة “مصرف سورية المركزي” بعد أقل من شهر من تسلم الإدارة الجديدة للسلطة. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها ذات دلالات كبيرة في ظل الظروف التي تمر بها سوريا.


 

سوريا نحو تحول جذري

يتزامن هذا القرار مع جهود الإدارة السورية الجديدة لإعادة هيكلة سياسات البلاد داخليًا وخارجيًا. وفي خطوة لافتة، شارك وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، واصفًا هذه المشاركة بأنها “الأولى من نوعها في تاريخ البلاد”. وتُعتبر المشاركة محاولة لكسر العزلة الدولية المفروضة على سوريا، وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية اللازمة لإعادة إعمار الاقتصاد المتضرر.


 

أفق جديد للعلاقات الدولية

تسعى الحكومة السورية إلى تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وجذب مساعدات واستثمارات حيوية. كما تأمل القيادة الجديدة في أن تسهم هذه التحركات في إعادة سوريا إلى الخارطة الاقتصادية العالمية، وسط تحديات ضخمة تواجهها البلاد على المستويات كافة.

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