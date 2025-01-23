مهمة أمنية ناجحة.. ضبط 3 متهمين بقتل شخص وإصابة 3 بالأسلحة النارية في قرية المناصره ببورسعيد

محافظات
مهمة أمنية ناجحة..
مهمة أمنية ناجحة.. ضبط 3 متهمين بقتل شخص وإصابة 3 آخرين بالأ

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، قبل ساعات، في القبض على 3 متهمين بقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية المناصرة غرب بورسعيد، وذلك رغم هروبهم خارج المحافظة، واختبائهم في مكان ظنوا أنه لا يمكن الوصول اليهم.

 

حيث كلف اللواء تامر السمري، مدير أمن بورسعيد، فريق بحث جنائي برئاسة اللواء ضياء زامل، مدير المباحث، بسرعة ضبط الجناة، وتمكن الفريق، في مهمة أمنية ناجحة، من تحديد مكان المتهمين رغم هروبهم خارج المحافظة، واستصدر إذنًا من النيابة العامة لضبطهم والأسلحة المستخدمة، وأمكن ضبطهم والسلاح.

 

تعود الواقعة إلى يوم الثلاثاء الماضي، حيث لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، بينهم فتاة، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية المناصرة غرب بورسعيد، استقبل مستشفى السلام بورسعيد المصابين، ولفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الساق.

 

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث.

3 متهمين أجهزة الأمن القبض على 3 متهمين ببورسعيد ضبط 3 متهمين متهمين بقتل شخص

مواد متعلقة

الأجهزة الأمنية تضبط المتهم بقتل زوجته ببورسعيد

شاهد بالصور...قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد

جهات التحقيق تأمر بحبس المتهم بسرقة مسجد ببورسعيد 4 أيام

استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء.. رفع 375 ألف م3 مخلفات ورتش بتكلفة 37.5 مليون جنيها ببورسعيد

إحالة 4 متهمين للمفتي في واقعة مقتل طالب الميكانيكية بعد الامتحان ببورسعيد

الأكثر قراءة

خالد الغندور يكشف تفاصيل انتقال مصطفى العش إلى الأهلي

عاجل.. أول قرار من جروس بعد هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت

مدرب مودرن سبورت: نجحنا في استغلال الفرص أمام الزمالك.. فرانك دوما مدربًا كبيرًا.. ولا يوجد فروقات بين لاعبي الدوري

دبلوماسي سابق يكشف تفاصيل رفع العلاقات الإستراتيجية بين مصر والصومال إلى الشراكة

وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات الموقف التنفيذي للمجمع الصناعي الجديد بشركة "مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا" بكفر الدوار

تصريح عاجل من الأمم المتحدة بشأن مستشفى جنين الحكومي

"تفاعل مع شعبك".. وزير الخارجية الأسبق يُقدم نصيحة مهمة لـ "أحمد الشرع"(فيديو)

إعلام إسرائيلي: الجيش لن ينسحب من كامل الأراضي اللبنانية حتى يوم الأحد