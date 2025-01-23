مهمة أمنية ناجحة.. ضبط 3 متهمين بقتل شخص وإصابة 3 بالأسلحة النارية في قرية المناصره ببورسعيد

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، قبل ساعات، في القبض على 3 متهمين بقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية المناصرة غرب بورسعيد، وذلك رغم هروبهم خارج المحافظة، واختبائهم في مكان ظنوا أنه لا يمكن الوصول اليهم.

حيث كلف اللواء تامر السمري، مدير أمن بورسعيد، فريق بحث جنائي برئاسة اللواء ضياء زامل، مدير المباحث، بسرعة ضبط الجناة، وتمكن الفريق، في مهمة أمنية ناجحة، من تحديد مكان المتهمين رغم هروبهم خارج المحافظة، واستصدر إذنًا من النيابة العامة لضبطهم والأسلحة المستخدمة، وأمكن ضبطهم والسلاح.

تعود الواقعة إلى يوم الثلاثاء الماضي، حيث لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، بينهم فتاة، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية المناصرة غرب بورسعيد، استقبل مستشفى السلام بورسعيد المصابين، ولفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الساق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث.