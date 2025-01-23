كشفت الشركة المنتجة لفيلم «لأول مرة» من بطولة الفنانة تارا عماد، عن البرومو الدعائي للعمل، وذلك استعدادا لانطلاقته بدور العرض السينمائية في الفترة المقبلة.

طرح الإعلان الرسمي لـ «لأول مرة» بطولة تارا عماد

وشاركت الشركة المنتجة لفيلم «لأول مرة» عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، قائلة: «الإعلان الرسمي لفيلم لأول مرة، بدايةً من يوم 29 يناير في جميع دور العرض».

أحداث فيلم لأول مرة

ويدور فيلم لأول مرة، حول خالد وغادة، زوجان يعيشان قصة حب سعيدة تتحول فجأة إلى جحيم عندما يكتشف خالد سرًا خطيرًا ويقرر مواجهة زوجته به، ما يشعل ليلة مليئة بالشك والعنف والاتهامات المتبادلة بالخيانة. تكشف تلك الليلة المثيرة توترات عميقة في علاقتهما.

أبطال فيلم لأول مرة

ويضم فيلم لأول مرة بطولة الثنائي تارا عماد وعمر الشناوي، إلى جانب عدد من نجوم الفن، أبرزهم: نبيل عيسى، رانيا منصور، عايدة رياض، فيدرا، وآخرين، والعمل من تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم «كاملة» في 2022.

أحدث أعمال تارا عماد

ومن ناحية أخرى، تنتظر تارا عماد عرض فيلم «درويش»، وتقدم تارا خلال أحداث الفيلم التي تعود لحقبة الأربعينات دور مليء بالأكشن والمطاردات، والفيلم من بطولة عمرو يوسف إلى جانب عدد من الفنانين أبرزهم: دينا الشربيني ومصطفى غريب وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

آخر أعمال تارا عماد

وكان آخر أعمال تارا عماد مشاركتها في مسلسل جودر الذي عرض خلال موسم رمضان 2024، بالتعاون مع الفنان ياسر جلال، ودارت أحداثه حول قصة «جودر الصياد» وهي من ضمن قصص «ألف ليلة وليلة» وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات «ألف ليلة وليلة» حيث تظهر في أكثر من ليلة، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته بتحاول تسيطر عليه حتى تفتح كهف الحكيم للحصول على الكنوز، بينما يقع جودر في العديد من الصراعات مع أشقاءه

أبطال مسلسل جودر

وشارك في بطولة مسلسل جودر، مجموعة من ألمع نجوم الفن وفي مقدمتهم: النجم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.