زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدينه نصر النوبه
قام وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لمركز ومدينه نصر النوبة برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور محمد عبد العزيز رئيس مجلس مدينة نصر النوبة ورؤساء القري
تم عقد لقاء مع أهالي نصر النوبة بقاعة المؤتمرات بمجلس المدينة وعدد من الزيارات الميدانية
حيث تفقد طريق وادي النقره ومجمع الخدمات الحكومية الجديد بقروي ابوسمبل ووحدة توشكي غرب التابعة لتأمين الصحي الشامل بحضور الدكتور أحمد السيد نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان