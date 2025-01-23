زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدينه نصر النوبه

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وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان فى مدينه نصر النوبة

قام وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان لمركز ومدينه نصر النوبة برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور محمد عبد العزيز رئيس مجلس مدينة نصر النوبة ورؤساء القري
تم عقد لقاء مع أهالي نصر النوبة بقاعة المؤتمرات بمجلس المدينة وعدد من الزيارات الميدانية

حيث تفقد طريق وادي النقره ومجمع الخدمات الحكومية الجديد بقروي ابوسمبل ووحدة توشكي غرب التابعة لتأمين الصحي الشامل بحضور الدكتور أحمد السيد نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان

الخدمات الحكومية المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس هيئة التأمين الصحي مجمع الخدمات الحكومية مركز ومدينة نصر النوبة مجمع الخدمات هيئة التأمين الصحى الشامل

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