كلمه السر "عادل امام".. علاء مرسي يثير الجدل

أثار الفنان علاء مرسي الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن الإعلامي نزار الفارس، أعلن عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» عن استضافة علاء مرسي في الحلقة المقبلة لبرنامجه.

علاء مرسي ضيفا علي نزار الفارس

يحل علاء مرسي ضيفا على الإعلامي العراقي نزار الفارس في الحلقة المقبلة من برنامجه الذي يبثه من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ومن المفترض أن يكشف خلاله الكثير من التفاصيل والأسرار حول حياته الفنية والشخصية.

علاء مرسي يثير الجدل

وظهر علاء مرسي، في البرومو الدعائي لاستضافته مع الإعلامي نزار الفارس كاشفا عن العديد من التصريحات المثيرة، مشيرا إلى أن موهبته أفضل من عادل إمام، بالإضافة إلى، أنه يرى أن نبيلة عبيد أفضل من نادية الجندي، مع حديثه عن رحلته مع السرطان.

آخر أعمال علاء مرسي

وكان اخر اعمال علاء مرسي هو مسلسل كوبرا، للفنان محمد إمام، ودارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الشعبية، حول شاب يدعى كوبرا وهو صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

أبطال مسلسل كوبرا

شارك في بطولة مسلسل كوبرا عدد من نجوم الفن أبرزهم: محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، بالإضافة إلى، دنيا ماهر، أحمد خالد الشهير بـ«كزبرة» ألحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.