"واحد من الناس" يحتفل بـ الإسراء والمعراج على شاشة الحياة.. الأحد

يحتفل برنامج " واحد من الناس " للإعلامى د.عمرو الليثى المذاع على شاشة الحياة، بليلة الإسراء والمعراج، يوم الاحد في تمام الساعة العاشرة مساء، ويستضيف عمرو الليثى خلال الحلقة فضيله الشيخ رمضان عبد الرازق والمنشد محمد زكريا.

وتتناول الحلقة رحلة الاسراء والمعراج، وما فى هذه الليلة من الخير والبركات والنفحات، وحجم المعجزات ما بين الاسراء والمعراج، كما ينشد محمد زكريا بمجموعة من أجمل الابتهالات الدينية فى مدح وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الاحد المقبل علي شاشة الحياة.