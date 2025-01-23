المطرب اللبناني توفيق توفيق يحيي الدورة الثالثة عشرة لمهرجان همسة

الفجر الفني
المطرب اللبنانى توفيق
المطرب اللبنانى توفيق توفيق

يحيي المطرب اللبنانى توفيق توفيق حفل الدور الثالثة عشرة لمهرجان همسة للآداب والفنون والذي يقام في منتصف شهر ديسمبر القادم. 
 

والمطرب توفيق توفيق هو مطرب لبناني مشهور علش بالقاهرة فترة طويلة قدم خلالها العديد من الألبومات كما قام بلطولة فيلم احلامنا الحلوة أمام الراحلة شيرين سيف النصر وصلاح قابيل  وعلاء ولي الدين ومحمد عبد الجواد وناصر سيف وجمال اسماعيل.  

كما قام ايضا ببطولة فيلم القناع في اول بطولة لنيرمين الفقي وغادة عادل 
وسوف يقوم توفيق بغناء ثلاث أغنيات من احدث أغانيه في الحفل، مهرجان همسة للآداب والفنون هذا العام يحمل اسم الفنان الراحل سامي العدل وترأسه شرفيا النجمة وفاء عامر، المهرجان تقيمه دار همسة للنشر تحت رعاية وزارة الثقافة ورئاسة الكاتب فتحى الحصري. 

المطرب اللبنانى توفيق توفيق حفل الدور الثالثة عشرة لمهرجان همسة للآداب والفنون همسة للآداب والفنون المطرب اللبناني توفيق توفيق يحيي الدورة الثالثة عشرة لمهرجان همسة

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