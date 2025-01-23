بحضور عددا من الوزراء وكبار المسئولين

من مجلس المشاركة المصرية البريطانية.. بدر عبد العاطي: ندعم القطاع الخاص لتعزيز دوره في قيادة التنمية الاقتصادية

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الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي - وزير الخارجية والهجرة

الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تنظم فعالية بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية


شارك الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، مساء اليوم الخميس ٢٣ يناير، في فعالية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية، حيث حضرها عدد من الوزراء وكبار المسئولين والسفراء والسلك الدبلوماسي المعتمد بمصر ورجال الأعمال.

الوزير بدر عبد العاطي


وألقى الوزير عبد العاطي، كلمة أبرز فيها الخطوات الطموحة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص بما يعزز من دوره في قيادة التنمية الاقتصادية، مستعرضًا السياسات الوطنية التى تستهدف تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادى. 

وشجع الوزير عبد العاطي، المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطاعات واعدة متنوعة مثل النقل واللوجستيات، والصناعات الطبية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة.

الدكتور بدر عبد العاطي


كما أبرز وزير الخارجية، الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تحقيق استقرار لسوق الصرف، وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، مشيرا إلى اعتماد مصر الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ٢٠٣٠ التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.

واستعرض الوزير، الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد الأخضر والمساعي الجارية أن تكون مصر مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

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