للعام الثاني على التوالي... المصرية للاتصالات تحصد جائزة أفضل بيئة عمل "Top Employer" لعام 2025

حصدت الشركة المصرية للاتصالات، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، جائزة “Top Employer” لعام 2025، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وتأتى هذه الجائزة تتويجًا للجهود المتميزة التي تقوم بها الشركة لضمان توفير بيئة عمل مثالية للموظفين تتيح لهم فرصًا للتطور واكتساب المهارات وتعزز ثقافة الابتكار والتطوير وتمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة ودقة. ويمنح Top Employers Institute هذه الجائزة للشركات بناءً على تقييم استراتيجيات وسياسات الشركة الخاصة بالأفراد وممارسات الموارد البشرية.

وأعرب المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، عن سعادته بهذا التكريم للعام الثاني على التوالي والذي يعكس التزام الشركة الدائم بتوفير بيئة عمل مثالية للموظفين، حيث يشعر كل موظف بقيمته وأهميته وانتمائه للشركة ولفريق العمل وتعزيز ثقافة الابتكار والتطوير المستمر وتبني أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية، بما يعزز قدرتهم على تقديم خدمات عالية الجودة للعملاء.

جدير بالذكر، أن Top Employer Institute هي جهة مانحة للشهادات العالمية المعتمدة والجوائز لأصحاب العمل من المؤسسات الكبرى وفقًا لعدد من المعايير الهامة والأساسية، منها، معايير ثقافة وبيئة العمل، واستراتيجية إدارة المواهب والكفاءات البشرية، وإدارة الأداء، وتنمية المهارات القيادية، والتعويضات والمزايا المقدمة للموظفين.