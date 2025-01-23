"مصاب بحروق درجة ثانية وثالثة" إصابة شخص أثر انفجار أسطوانة بوتاجاز فى أسيوط

أصيب شخص بحروق من الدرجة الثانية والثالثة مساء اليوم الخميس إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنطقة نزلة عبداللاه بحى شرق أسيوط

وفى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل احد المنازل بمنطقة نزلة عبداللاه بحى شرق أسيوط ووجود شخص مصاب بحروق

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المباحث وسيارة الإسعاف وقوات الحماية المدنية وتبين من المعاينة والفحص انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل احد المنازل بمنطقة نزلة عبداللاه بحى شرق أسيوط

واسفر الانفجار عن إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية والثالثة وانهيار جزء من المنزل

وتم نقل المصاب إلى مستشفى الايمان العام بحى غرب أسيوط لتلقى العلاج

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة