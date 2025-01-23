ترامب: أوكرانيا مستعدة للتوصل إلى اتفاق والكلمة الفصل الآن لروسيا





صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركته في منتدى "دافوس" الاقتصادي، بأن تسوية الصراع في أوكرانيا تعتمد الآن بالكامل على موسكو، مؤكدا أن كييف مستعدة للتوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب ردا على سؤال حول إمكانية إنهاء الصراع خلال عام: "حسنا، عليكم أن تسألوا روسيا. أوكرانيا مستعدة للتوصل إلى اتفاق".

كما أعرب الرئيس الأمريكي عن رغبته الجدية في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أقرب وقت ممكن من أجل حل الصراع في أوكرانيا.

وقال: "أود حقا أن أتمكن من مقابلة الرئيس بوتين قريبا لإنهاء هذه الحرب، وهذا ليس من منظور الاقتصاد أو أي شيء آخر، بل من منظور ملايين الأرواح التي تهدر".

كما أعرب ترامب عن أمله في أن تتمكن الصين من المساعدة في إنهاء الصراع، مشيرا إلى أن "بكين لديها تأثير كبير على هذا الوضع، ونحن نتطلع إلى التعاون مع روسيا في المستقبل".

كان ترامب قد صرح في مناسبات عديدة أنه يستطيع حل الصراع في أوكرانيا في يوم واحد. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترامب أصدر تعليمات لمبعوثه الخاص إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بالسعي إلى إنهاء الصراع الأوكراني خلال 100 يوم