يتساءل المواطنون من المتقدمين لحجز وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5 عن طرق الاستعلام عن نتائج فرز طلبات التقديم الخاصة بهم وذلك بعد غلق باب التقديم بشكل رسمي وبدء أعمال فرز الطلبات من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

طرق معرفة نتائج فرز طلبات شقق سكن لكل المصريين 5

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق بدأ في فرز مستندات المواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية يوم الأحد 19 يناير 2025.

وأكدت أنه فور الانتهاء من فرز هذه المستندات سيتم إبلاغ المواطنين بنتيجة طلباتهم عن طريق رسائل SMS عبر رقم الهاتف المسجل من قبل المواطن ضمن المستندات التي قام برفعها على الموقع الإلكتروني.

وطالبت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المواطنين بالاعتماد على القنوات الرسمية التابعة للصندوق وكذلك كراسة الشروط الخاصة بإعلان "سكن لكل المصريين5" لمعرفة المعلومات الصحيحة.

وتابعت: كراسة الشروط أوضحت في الصفحة رقم 43، الخطوات المتبعة حتى حصول المواطن على وحدته السكنية، ومن ضمن هذه الخطوات أنه سيتم إخطار المواطنين المرفوضين (غير منطبق عليهم شروط الإعلان) بعد انتهاء فترة التظلمات بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 14 يومًا من تاريخ إعلانه بالرفض، ويتم إخطار المواطنين الذين لم تتح لهم وحدات (خارج الأولوية) بعد انتهاء فترة التظلمات في حالة التقدم على وحدات سكنية، ولم يتمكنوا من حجز وحدات سكنية أثناء الفترة المخصصة لذلك وقاموا بسداد مبلغ مقدم جدية الحجز يتم إخطارهم بسحب المبالغ المسددة بالبريد خلال 30 يومًا من تاريخ إعلانه.

كما توضح كراسة الشروط، في صفحة 9، الآليات الواجب اتباعها من قبل المواطنين لمعرفة حالة الطلب وكيفية التعامل عليه في المراحل المختلفة، مثل:

- التواصل مع الصفحة الرسمية للصندوق بموقع فيسبوك http://www.facebook.com/shmffeg.

- الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg.

- التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA.

- الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام 5999 و5777 و1188 من أي تليفون محمول أو رقم 090071117 من أي خط أرضي.

- التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

كما يمكن تقديم الطلبات المختلفة (طلب استعجال ملفات بشركات الاستعلام/ طلب رفع واستكمال المستندات الأساسية/ طلب تصحيح البيانات/ طلب تعديل من دور لدور للحالات المرضية فقط/ طلب إرفاق مخالصة بسداد القرض/ طلب نقل الحجز باسم الورثة) خلال فترة متابعة الطلب في حالة الحاجة لذلك وذلك عن طريق الدخول على مركز خدمة المواطنين عن طريق الرابط التالي https://cservices.shmff.gov.eg/.