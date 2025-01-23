رسميًا.. برشلونة يعلن تمديد عقد رونالد أراوخو لمدة طويلة

الفجر الرياضي
أراوخو
أراوخو

أعلن برشلونة الإسباني اليوم الخميس، عبر موقعه الرسمي عن تجديد تعاقده مع مدافعه الأوروجوياني رونالد أراوخو.

رونالد أراوخو مستمر مع برشلونة حتى 2031

ووفقا لما اعلنه الموقع الرسمي لبرشلونة فقد تم التوصل لاتفاق مع الأوروجوياني أراوخو، على تمديد تعاقده حتى يونيو 2031.

وانضم المدافع الأوروجوياني البالغ من العمر 25 عاما إلى صفوف النادي الكتالوني صيف 2018، قادمًا من بوسطن ريفر، مونتيفيديو، ليبدأ مسيرته مع فريق برشلونة ب، ولكن مع فكرة ترقيته إلى الفريق الأول، ظهر لأول مرة رسميًا في 6 أكتوبر 2019 في مباراة على أرضه أمام إشبيلية.

txt

عاجل.. اختراق سيستم وحسابات النادي الأهلي وتسريبات معلومات الحساب

txt

برشلونة يستعرض مميزات مقاعد الـVIP في "كامب نو"

وشارك رونالد أراوخو مع النادي الكتالوني في 154 مباراة مع الفريق الأول، وسجل ثمانية أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة.

ويستضيف برشلونة يوم الأحد القادم نظيره فالنسيا في إطار منافسات الدوري الإسباني الممتاز، لموسم 2024-2025.

مواد متعلقة

برشلونة يحقق مكافآت ضخمة بعد الفوز على بنفيكا في دوري الأبطال

برشلونة يشن ريمونتادا مثيرة على بنفيكا في ليلة جنونية بدوري أبطال أوروبا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

خالد الغندور يكشف تفاصيل انتقال مصطفى العش إلى الأهلي

عاجل.. أول قرار من جروس بعد هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت

مدرب مودرن سبورت: نجحنا في استغلال الفرص أمام الزمالك.. فرانك دوما مدربًا كبيرًا.. ولا يوجد فروقات بين لاعبي الدوري

دبلوماسي سابق يكشف تفاصيل رفع العلاقات الإستراتيجية بين مصر والصومال إلى الشراكة

وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات الموقف التنفيذي للمجمع الصناعي الجديد بشركة "مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا" بكفر الدوار

تصريح عاجل من الأمم المتحدة بشأن مستشفى جنين الحكومي

"تفاعل مع شعبك".. وزير الخارجية الأسبق يُقدم نصيحة مهمة لـ "أحمد الشرع"(فيديو)

إعلام إسرائيلي: الجيش لن ينسحب من كامل الأراضي اللبنانية حتى يوم الأحد