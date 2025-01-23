رسميًا.. برشلونة يعلن تمديد عقد رونالد أراوخو لمدة طويلة

أعلن برشلونة الإسباني اليوم الخميس، عبر موقعه الرسمي عن تجديد تعاقده مع مدافعه الأوروجوياني رونالد أراوخو.

رونالد أراوخو مستمر مع برشلونة حتى 2031

ووفقا لما اعلنه الموقع الرسمي لبرشلونة فقد تم التوصل لاتفاق مع الأوروجوياني أراوخو، على تمديد تعاقده حتى يونيو 2031.

وانضم المدافع الأوروجوياني البالغ من العمر 25 عاما إلى صفوف النادي الكتالوني صيف 2018، قادمًا من بوسطن ريفر، مونتيفيديو، ليبدأ مسيرته مع فريق برشلونة ب، ولكن مع فكرة ترقيته إلى الفريق الأول، ظهر لأول مرة رسميًا في 6 أكتوبر 2019 في مباراة على أرضه أمام إشبيلية.

وشارك رونالد أراوخو مع النادي الكتالوني في 154 مباراة مع الفريق الأول، وسجل ثمانية أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة.

ويستضيف برشلونة يوم الأحد القادم نظيره فالنسيا في إطار منافسات الدوري الإسباني الممتاز، لموسم 2024-2025.