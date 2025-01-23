"الوطنية للصحافة" تنعي الكاتب الصحفي أحمد عطية صالح رئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامي

أخبار مصر
الكاتب الراحل أحمد
الكاتب الراحل أحمد عطية

نعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبدالصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي أحمد عطية صالح رئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامي، والذي وافته المنيه منذ قليل.

وقالت الهيئة في نعيها:

إن الصحافة القومية خسرت صحفيًا متميزًا من طراز نادر وفريد، عاشقًا للصحافة، مهمومًا بمشاكل ومستقبل مهنته، وتتلمذ على يديه أجيال من الصحفيين بجريدة اللواء الإسلامي الصادرة عن مؤسسة أخبار اليوم، وإسهاماته في العمل الصحفي متعددة.

وتقدمت الهيئة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، ومؤسسة أخبار اليوم، داعية المولى عز وجل أن يتغمّده بخالص رحمته ومغفرته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسُلوان.

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