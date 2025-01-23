غيبوبة تنهي حياة سائق توكتوك بالفيوم

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اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

لقي شخص مصرعة نتيجة إصابته بغيبوبة بالطريق الدائرى أمام قرية الربع التابعه لمركز ابشواي بمحافظة الفيوم، وتم نقل المتوفي  إلى مشرحة ابشواي  وحُرر محضر بالواقعة.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطار من مأمور قسم شرطة ابشواي العقيد محمد علاء يفيد بوررد إشارة من شرطة النجدة تفيد بوفاة سائق توكتوك  بالطريق الدائري أمام قرية الربع التابعة لمركز ابشواي بدائرة المركز.

 

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة شخص يدعي "مجدي محمد أبو سيف "سائق توكتك نتيجة إصابته بغيبوبة وتم نقل الجثمان إلى مستشفي ابشواي المركزي.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.

 

 

 

 

 

 

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الفيوم غيبوبة انهاء حياة سائق سائقة توكتوك الطريق الدائري

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