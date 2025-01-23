عبدالخالق: مواجهة الأهلي وبيراميدز في مصلحة الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعرب إبراهيم عبدالخالق، نجم نادي الزمالك السابق، عن حزنه بعد خسارة الفريق الأبيض أمام مودرن سبورت بهدف دون رد.

وقال عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "بكل تأكيد خسارة اليوم أمام مودرن مخيبة لآمال الجماهير وكنت متوقع الهزيمة أو التعادل، والفوز كان سيضعنا على صدارة جدول ترتيب بعد هدية المنافس".

وأضاف: "لاعبو الزمالك لم يستغلوا الفرصة التي جاءت لهم على طبق من ذهب، ويجب عليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية في المباراة المقبلة، ومواجهة الأهلي وبيراميدز ستكون في مصلحة الزمالك".

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