محاضر لعدم الالتزام بالنظافة وعدم التأمين على العمال بمطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قامت لجنة المرور على المحلات والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة بالتعاون مع مجلس مدينة مرسي مطروح ومديرية الصحة والطب البيطرى والتموين وكذلك مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية ومدير عام الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمطروح بالمرور المفاجئ على عدد من المحلات التجارية والمطاعم والفنادق بمدينة مرسي مطروح.

وأوضح محمد أنور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، أن أعمال اللجنة أسفرت عن تحرير عدد محضرين عدم الالتزام بالنظافة وتحرير عدد 10 إنذارات لعدم الالتزام بالسلامه والصحة المهني وعدم التأمين على بعض العاملين وعدم وجود عقود لهم وعدم وجود تراخيص مزاولة النشاط.

و نوهت لجنة المرور على أصحاب المحلات بضرورة الالتزام بالنظافة العامة واسعار السلع الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة حفاظا على الصحة العامة وحياة المواطنين،مع استمرار وتكثيف حملات المرور واتخاذ الإجراءات الرادعة للمخالفين.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف جهود الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة في الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والاطمئنان على سلامتها حرصا على سلامة المواطنين ولمنع أى تجاوزات خاصة المغالاة في أسعار السلع الأساسية المقررة.