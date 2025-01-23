عمرو عبد العزيز يقدم أغنية جديدة مع الملحن أحمد البرازيلي ويستعيد ذكرياته مع نور الشريف

عمرو عبد العزيز يقدم أغنية جديدة ويستعيد ذكرياته مع نور الشريف

يتعاون الفنان عمرو عبد العزيز مع الملحن أحمد البرازيلي في أغنية جديدة بأسلوب المونولوج، من كلمات محمد هلالي وتوزيع مودي سعيد، ومن المقرر طرحها قريبًا عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

في سياق آخر، شارك عمرو مؤخرًا في حفل توقيع كتاب “نور الشريف.. قراءة في مشوار الأستاذ” للكاتب جمال عبد القادر، ضمن فعاليات الدورة الـ14 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وخلال الحفل، تحدث عمرو عن تأثير الفنان الكبير نور الشريف عليه، قائلًا: “"تعلمت من نور الشريف الكثير أخلاقيا ومهنيا، فالجانب الأخلاقي إنه اتعرض عليه "أوبرا عايدة" من قبل المؤلف والمخرج، ولما قرأ السيناريو أعجب به جدًا ولكنه رشح مكانه يحيى الفخراني لأنه رآه الأنسب للدور"، وتحدث مع الفخراني ليقنعه بالموافقة على الدور وقال له إذا لم تتفق على الأجر الذي تريده سوف أدفع لك الباقي".

عمرو عبد العزيز يتعاون مع الملحن أحمد البرازيلي

وأضاف: “نور الشريف الوحيد اللي كان بيكتب راكور للإحساس والشعور عشان يفضل محافظ على حالته طول التصوير، وكنت أتمنى أشتغل مع نور الشريف، وبشكر المهرجان والدورة على تكريم نور الشريف فهو فنان كبير وكان فيه جيل واعي جدًا".

آخر أعمال عمرو عبد العزيز



على صعيد المسرح، كان آخر أعمال عمرو عبد العزيز بطولة العرض المسرحي “حازم حاسم جدًا”، الذي شارك فيه نخبة من الفنانين، منهم حسن عبد الفتاح وعلاء عوض، مع موسيقى وألحان محمد مصطفى، وديكور محمد هاشم، واستعراضات محمد ميزو.

هذا النشاط الفني المتنوع يعكس استمرار تألق عمرو عبد العزيز في تقديم محتوى متنوع يمزج بين المسرح والغناء.