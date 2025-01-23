مصرع فتاة في حادث سقوط دراجة نارية من أعلى الكوبري العلوي بالفيوم

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بوابة الفجر

شهدت محافظة الفيوم حادثًا مأساويًا أدى إلى وفاة الطفلة "حنين طارق رمضان حسين"، البالغة من العمر 13 عامًا، بعد ساعات من إصابتها البالغة في حادث تصادم بين سيارة "كارو" ودراجة نارية أعلى الكوبري العلوي بمدينة الفيوم.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث نتيجة اصطدام سيارة كارو بدراجة نارية، ما أدى إلى سقوط الدراجة من أعلى الكوبري. 

وأسفر التصادم عن إصابة "حنين طارق" باشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسر في الركبة اليسرى، كما أُصيب شاب يُدعى "محمد سيد ذكي خالد" (17 عامًا) بكسر مضاعف بالساق اليسرى.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

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تدهور الحالة الصحية للطفلة

صرح مصدر مسؤول بمستشفى الفيوم العام أن "حنين" وصلت إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية، حيث كانت تعاني من نزيف داخلي بالمخ والبطن، إضافة إلى كسر بالركبة. 

وعلى الرغم من الجهود الطبية المكثفة التي بذلها الأطباء لمحاولة وقف النزيف وإنقاذ حياتها، تدهورت حالتها الصحية بشكل سريع، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى.

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تحرك الأجهزة الأمنية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت بلاغًا من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم يُفيد بوقوع الحادث أعلى الكوبري العلوي. انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الأولية، وتم تحرير محضر بالواقعة. كما أخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

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