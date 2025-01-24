مدحت صالح يكشف عن ألبوم جديد ويؤكد دعمه لرجال الشرطة

مدحت صالح يستعد لطرح ألبوم غنائي في عيد الحب

أعلن الفنان مدحت صالح عن مفاجأة جديدة لجمهوره أثناء استضافته في برنامج “الراديو بيضحك” مع الإعلامية فاطمة مصطفى على إذاعة 9090، وكشف مدحت أنه يعمل حاليًا على ألبوم غنائي جديد، سيُطرح في عيد الحب، ويضم 6 أغنيات تحمل طابعًا رومانسيًا، مؤكدًا أنه يبذل جهدًا كبيرًا لتقديم عمل يرضي ذوق جمهوره ومحبيه.

الفنان مدحت صالح

وفي سياق آخر، قدم مدحت صالح التهنئة لرجال وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ73، وأعرب عن امتنانه قائلًا: “كل سنة ومصر كلها بخير.. وكل سنة وكل رجال الداخلية والقوات المسلحة بخير.. الشكر قليل ليهم والله لأننا كلنا عارفين ومش محتاجين نعيد الحكايات قد إيه ضحوا وتعبوا وعملوا كتير واستحملوا علشان يخلوا الشعب المصري يعيش في أمان واستقرار".



وأضاف: “كل اللى أقدر أقوله ربنا يكرمكم ويوفقكم وتفضلوا على العهد محافظين على مصر"، مشيرا إلى أن هؤلاء الأبطال يقدمون خدمات جليلة لكافة فئات الشعب المصري".



وأكد مدحت على أهمية دور الفن قائلًا: "الفن طول عمره مهم ومؤثر جدا ونتيجته فعالة وسريعة ويقصر المسافات أكثر من السياسة أحيانا".

بهذا، يجمع الفنان مدحت صالح بين تقديم أعمال فنية راقية ودعم مجتمعي يعكس حبه لوطنه.