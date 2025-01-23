"بلومبيرغ": حرائق الغابات المستمرة تستنزف ترسانة العالم لمكافحتها





أفادت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير نشرته يوم الخميس، بأن حرائق الغابات المستمرة ترهق ترسانة العالم لمكافحتها.

وذكرت الوكالة أن تغير المناخ يؤدي إلى تعطيل النمط التقليدي لحرائق الغابات مما يجعلها أكثر حدة وتكرارا، ويجبر الحكومات على إعادة تقييم التزاماتها باتفاقيات مكافحة الحرائق الدولية والاستثمار في دفاعاتها الخاصة.

وأضافت أن الطلب المتزايد على موارد مكافحة الحرائق يؤدي إلى سباق على الموارد حيث تستثمر الدول في معدات وطائرات جديدة.

واستندت في تحليلها للواقع الجديد إلى حرائق مقاطعة لوس أنجلوس حيث يقوم طيارون كنديون بتشغيل طائرات إسقاط المياه المعروفة باسم "سوبر سكوبرز" للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات بالمنطقة كجزء من مجموعة نخبة من رجال الإطفاء الدوليين الذين يوفرون الدعم من الجو للسلطات الأمريكية العاجزة حتى الآن عن إخمادها