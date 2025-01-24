وفاة زوجين اختناقا بالغاز في احدي قري المنيا

لقي زوجين مصرعهم إثر تعرضهم لاختناق غاز داخل منزلهم في احدي قري مركز المنيا، تم نقل المتوفين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن العثور على جثمان زوجين متوفيين داخل منزلهم في احدي قري محافظة المنيا.



على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين العثور على جثمان " ع.ن" 22 عام، وزوجتة "ن.ف.ي" 18 عام، متوفيين بسبب تعرضهم للأختناق بالغاز أثناء الإستحمام بداخل منزلهم دون وجود أي شبهات جنائية.



تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.